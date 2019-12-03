Новый законопроект не предусматривает выплату пенсий прямо в Донецке и Луганске, пояснила депутат

Законопроект № 2083-д не предусматривает выплату пенсий непосредственно на неподконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму. Об этом сообщила одна из авторов этого законопроекта, народный депутат от фракции «Слуги народа» Галина Третьякова, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Она пояснила, что документ направлен на переселенцев и жителей неподконтрольных территорий, которые выезжают в подконтрольные украинским властям районы за выплатами.



Третьякова отметила, что законопроект предусматривает упрощение выплаты пенсии, в частности, отказ от нормы об обязательной регистрации в качестве внутренне-перемещенного лица (ВПЛ).



Также соавтор законопроекта подтвердила, что вопрос о выплате пенсий непосредственно на неподконтрольной части Донбасса с помощью международных организаций действительно рассматривался. Но, по ее словам, переговоры еще не завершены.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий и переселенцев. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.