В МИД РФ заявили, что дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

Дискуссии на уровне внешнеполитических служб и спецпредставителей о расширении нормандского формата не ведутся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском МИД.



«Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», - сообщил источник



Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.