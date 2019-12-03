В Госдепе США заявили о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает информационное агенство REGNUM.



«Идут дискуссии о попытках расширить его», - сказал он.



Хейл отметил, что Соединенные Штаты формально не участвуют в переговорах по Донбассу, но все же тесно взаимодействуют по этому вопросу с Германией и Францией. Каких-либо подробностей он раскрывать не стал, но пообещал своевременно предоставлять обновленную информацию сенаторам.



Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил о важности запланированного на 9 декабря в Париже саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), отметив вероятность достижения «большого прогресса» на этой встрече.