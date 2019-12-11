В России после одного дня показа сняли с эфира сериал «Слуга народа»

Телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Ведомости».



Вместо «Слуги народа», который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».



Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.



«Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», – утверждает он.



Анонс о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».



Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее сообщалось о том, что из первой серии телесериала «Слуга народа» вырезали шутку о президенте РФ Владимире Путине.