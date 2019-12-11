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Во время показа сериала «Слуга народа» в РФ вырезали шутку о Путине

11 декабря 2019, 20:23

Во время показа сериала «Слуга народа» в РФ вырезали шутку о Путине

Российский телеканал ТНТ вырезал из первой серии телесериала «Слуга народа» шутку о президенте РФ Владимире Путине в исполнении главного героя Голобородько, которого играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила русская служба BBC.

По сюжету, президент Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, название которой произносится как «хубло». Зеленский уточняет: «Путин — хубло?»

В Москве телезрители этого момента не увидели, отмечает телекомпания, «причем склейка была заметна».

Telegram-канал «Планерка» отмечает, что в версии для Дальнего Востока сцена про Hublot была показана.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», права на трансляцию сериала «Слуга народа», который продали российскому телеканалу ТНТ, принадлежат шведской компании Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года.

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