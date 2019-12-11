Во время показа сериала «Слуга народа» в РФ вырезали шутку о Путине

Российский телеканал ТНТ вырезал из первой серии телесериала «Слуга народа» шутку о президенте РФ Владимире Путине в исполнении главного героя Голобородько, которого играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила русская служба BBC.



По сюжету, президент Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, название которой произносится как «хубло». Зеленский уточняет: «Путин — хубло?»



В Москве телезрители этого момента не увидели, отмечает телекомпания, «причем склейка была заметна».



Telegram-канал «Планерка» отмечает, что в версии для Дальнего Востока сцена про Hublot была показана.

Телеканал ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» шутку «Путин — Hublot?». Вот эту: https://t.co/AQfxPnivem pic.twitter.com/NFATEGciiE — Медиазона (@mediazzzona) December 11, 2019

Как сообщает «Интерфакс-Украина», права на трансляцию сериала «Слуга народа», который продали российскому телеканалу ТНТ, принадлежат шведской компании Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года.