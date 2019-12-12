Съемочную группу российского канала «Звезда» пустили в Киев. В ГПСУ объяснили

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прилетела в Киев и сняла об этом сюжет, сообщается на сайте телеканала.



«Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении — техника и микрофон с нашим логотипом», — рассказала корреспондентка «Звезды» Диана Сирази.



Из-за взаимного запрета на авиасообщение между Россией и Украиной съемочная группа отправилась в Киев через Минск.



В ролике было показано, как Сирази прошла паспортный контроль в аэропорту «Борисполь». Эту процедуру она снимала на нательную камеру. Также в сюжете есть кадры того, как ее снимает оператор сбоку.



«Что удивительно, главный вопрос — "Какова цель вашего визита?" — не задает. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой», — говорится в репортаже.



Сюжет завершается кадрами, на которых Сирази стоит на Майдане Независимости в центре украинской столицы.







Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил «Новостям Донбасса», что во время прохождения паспортного контроля эти граждане России не говорили, что являются представителями СМИ.



«Никаких поручений относительно данных лиц, когда они пересекали государственную границу, не было. Имеется в виду ограничение во въезде или других действий в отношении них. Кроме того, они не заявляли, что являются представителями любого российского СМИ. Они шли как иностранцы — граждане РФ», — сказал он.



Спикер ГПСУ добавил, что в момент прохождения контроля инспектором не было выявлено посещения ими временно оккупированных территорий. Поэтому причин для недопуска россиян не было.



Демченко добавил, что ГПСУ неоднократно не пускала российских журналистов, которым был запрещен въезд в страну другими правоохранительными органами. Также пограничники разворачивали представителей российских СМИ, которые незаконно посещали оккупированные территории.



«Учитывая, что Россия является страной-агрессором в отношении Украины, представителей российских СМИ мы проверяем более тщательно», — резюмировал он.

Телеканал «Звезда» входит в медиахолдинг министерства обороны России. В 2017 году эта медиакомпания попала в санкционный список Украины.