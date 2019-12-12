Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Съемочную группу российского канала «Звезда» пустили в Киев. В ГПСУ объяснили

12 декабря 2019, 13:20

Съемочную группу российского канала «Звезда» пустили в Киев. В ГПСУ объяснили

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прилетела в Киев и сняла об этом сюжет, сообщается на сайте телеканала.

«Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении — техника и микрофон с нашим логотипом», — рассказала корреспондентка «Звезды» Диана Сирази.

Из-за взаимного запрета на авиасообщение между Россией и Украиной съемочная группа отправилась в Киев через Минск.

В ролике было показано, как Сирази прошла паспортный контроль в аэропорту «Борисполь». Эту процедуру она снимала на нательную камеру. Также в сюжете есть кадры того, как ее снимает оператор сбоку.

«Что удивительно, главный вопрос — "Какова цель вашего визита?" — не задает. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой», — говорится в репортаже.

Сюжет завершается кадрами, на которых Сирази стоит на Майдане Независимости в центре украинской столицы.



Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил «Новостям Донбасса», что во время прохождения паспортного контроля эти граждане России не говорили, что являются представителями СМИ.

«Никаких поручений относительно данных лиц, когда они пересекали государственную границу, не было. Имеется в виду ограничение во въезде или других действий в отношении них. Кроме того, они не заявляли, что являются представителями любого российского СМИ. Они шли как иностранцы — граждане РФ», — сказал он.

Спикер ГПСУ добавил, что в момент прохождения контроля инспектором не было выявлено посещения ими временно оккупированных территорий. Поэтому причин для недопуска россиян не было.

Демченко добавил, что ГПСУ неоднократно не пускала российских журналистов, которым был запрещен въезд в страну другими правоохранительными органами. Также пограничники разворачивали представителей российских СМИ, которые незаконно посещали оккупированные территории.

«Учитывая, что Россия является страной-агрессором в отношении Украины, представителей российских СМИ мы проверяем более тщательно», — резюмировал он.

Телеканал «Звезда» входит в медиахолдинг министерства обороны России. В 2017 году эта медиакомпания попала в санкционный список Украины.

ТЕГИ

Прочее
Россия-Украина
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
ООН: Свобода мнений в ОРДЛО сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
10:52
«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»
09:56
ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы
09:26
Боевики приговорили к 5 годам лишения свободы жителя Донецка по обвинению в «терроризме»
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
09:44
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
все новости
14:48
ООН: Свобода мнений в ОРДЛО сильно ограничена
14:23
Песков отрицает цензуру на шутки о Путине на российском ТВ. Снятие с эфира «Слуги народа» не прокомментировал
14:09
Украинский представитель в ТКГ объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике трудностями перевода
14:07
На КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина
13:31
ООН: Почти 3,5 тысячи мирных жителей погибли за время конфликта на Донбассе
13:20
Съемочную группу российского канала «Звезда» пустили в Киев. В ГПСУ объяснили
12:50
«Свободовец» Кайда задержан из-за драки со «слугой» Богданцем
12:30
В «Слуге народа» рассказали, когда начнут писать новый закон об «особом статусе» Донбасса
12:01
СБУ узнала о вербовке военного сотрудниками ФСБ РФ
11:43
Кабмин подал законопроект о невозможности возврата Приватбанка Коломойскому
11:22
Верховная Рада продлила закон об «особом статусе» Донбасса
10:33
У Зеленского отказались называть дату обмена пленными на Донбассе
10:01
РБК: Компания белорусского олигарха будет поставлять российский уголь в Украину
09:40
Сегодня Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
все новости
ВИДЕО
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция