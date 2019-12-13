Аваков назвал роспуск «Народной милиции Л-ДНР» условием проведения выборов

Выборы на Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска «Народных милиций» при группировках «ДНР» и «ЛНР», которые являются незаконными согласно украинскому законодательству. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



«Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера". А в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. <...> С другой стороны, в Минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать», — сказал он в эфире программы «Право на владу» в эфире канала «1+1».



Аваков отметил, что по факту существуют «Народные милиции ДНР и ЛНР», но добавил, что «они же должны быть распущены». В связи с этим украинская сторона предложила компромисс.



«Мы опять ищем компромисс. Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея такова: мы заходим своими силами, например, патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы», — пояснил он.