Аваков назвал компромисс по границе на Донбассе: возьмем ее за два дня до выборов

Украина может согласиться на проведение выборов в ОРДЛО, если восстановит контроль над границей с Россией за два дня до дня голосования. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



«Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать — и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?» — сказал он журналистам после встречи в «нормандском формате».



При этом глава МВД отметил, что президент Владимир Зеленский сказал на переговорах: «Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное».

9 декабря в Париже президент Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» договорился об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в течение четырех месяцев.