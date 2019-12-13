Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пристайко: Украина определилась с новыми участками разведения войск на Донбассе

13 декабря 2019, 10:36

Пристайко: Украина определилась с новыми участками разведения войск на Донбассе

Украина определилась с новыми участками для разведения вооруженных сил и средств, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки», — сказал он.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что «на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать «максимально быстро», в частности, на следующем заседании в Минске 18 декабря.

«У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько (предложений по разведению — УНИАН), которые позволят нам маневрировать во время переговоров», — сказал Пристайко.

ТЕГИ

Прочее
Разведение сторон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
10:52
«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»
09:56
ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы
все новости
13:07
В Киеве исключили возможность отправки пенсий в Донецк и Луганск в нынешних условиях
12:14
Артист Антон Мухарский заявил об обысках в его киевской квартире
12:11
Следствие считает ветерана АТО Антоненко организатором убийства Шеремета
12:02
В Кремле советуют Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
11:32
Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета: Такие овцы есть в любом стаде
11:29
В Киеве рассказали, как Москва нарушает Минские соглашение
10:57
Украина вновь хочет, чтобы ОБСЕ патрулировала Донбасс по ночам
10:43
Зеленский жалеет, что сериал «Слуга народа» сняли с эфира в России
10:36
Пристайко: Украина определилась с новыми участками разведения войск на Донбассе
10:15
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства контрактниками-иностранцами
10:12
Аваков назвал роспуск «Народной милиции Л-ДНР» условием проведения выборов
09:57
МВД не сообщило, фигурируют ли в деле Шеремета спецслужбы
09:46
Зеленский ответил Путину на стих «А у нас в квартире газ»
09:31
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину «ради результата»
09:11
Зеленский: Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию о децентрализации — мы это выполняем
все новости
ВИДЕО
Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►
12 декабря, 21:15
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция