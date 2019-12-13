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Следствие считает ветерана АТО Антоненко организатором убийства Шеремета

13 декабря 2019, 12:11

Следствие считает ветерана АТО Антоненко организатором убийства Шеремета

Следствие считает военнослужащего, участника АТО и музыканта Андрея Антоненко организатором убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом следует из подозрения, врученного другой фигурантке дела, медику и волонтеру Юлии Кузьменко. Копию подозрения опубликовал ее адвокат Влад Добош.

В подозрении говорится, что Антоненко «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы,.. стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности,.. решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича».

По данным следствия, именно Антоненко «возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки». Он также якобы участвовал в изготовлении взрывного устройства, установленное позже в автомобиль журналиста.

Следствие также установило, что Антоненко сопровождал Кузьменков момент прикрепления взрывчатки под дно автомобиля 19 июля 2016 года возле дома Шеремета.

По версии стороны обвинения, на следующий день Кузьменко вернулась на место преступления и привела в действие взрывное устройство.

Командование Сил специальных операций ВСУ, в рядах которых служит Антоненко, заявило о готовности содействовать расследованию дела об убийстве Шеремета. Также там заявили о положительной характеристике Антоненко.

Отмечается, что он проходит военную службу по контракту в рядах ССО с июля 2017 года, в командовании ССО — с июня 2019-го.

Сам Антоненко причастнось к убийству отрицает

В четверг МВД провело брифинг после объявления о задержании двоих подозреваемых в убийстве Шеремета. Всего в причастности к подрыву автомобиля журналиста подозреваются пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.

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