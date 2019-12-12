В убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: названы имена

Источник: Ґрати

Следствие обоснованно подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета пятерых граждан, сообщил заместитель главы Нацполиции генерал Евгений Коваль — военнослужащую Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко, ветерана АТО Владислава Грищенко и его супругу, волонтера Инну.



По информации следствия, взрывчатку в автомобиль Шеремета подложили Антоненко с позывным «Riffmaster» и Кузьменко с позывным «Лиса».



Антоненко — сержант Сил специальных операций Украины, музыкант, автор хита Сил спецопераций «Тихо пришел, тихо ушел».



Кузьменко с позывным «Лиса», по данным МВД, за 4 года волонтерской деятельности приобрела элитный дом.



«Неоднократно в разговорах с близкими высказывала радикальные взгляды и обсуждала разные сценария, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации, в частности, с привлечением военных к обстрелу в столице из реактивной артиллерии», — доложил замглавы Нацполиции.

Другая фигурантка Дугарь дважды появлялась на месте происшествия и фотографировала места расположения уличных видеокамер.



«Экспертизы в рамках расследования подтвердили, что на изображениях именно она», — отметил Коваль.

В презентации следствия сообщается, что Владимир Грищенко имеет 6 судимостей за вымогательство, мошенничество и грабежи; эксперт во взрывчатках, участник АТО



Его жена Инна Грищенко оказывала помощь армии и участникам АТО. По словам Коваля, за время АТО она приобрела 2 квартиры и 2 автомобиля.



Заказчики убийства названы не были.

Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.