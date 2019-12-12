МВД не назвало заказчиков убийства Шеремета. Зеленский уверен, что «ответ найдется в следующий раз»

Президент Владимир Зеленский уверен, что ответ на вопрос о заказчике убийства журналиста Павла Шеремется "найдется в следующий раз". Об этом он заявил во время брифинга МВД, на котором были названы подозреваемые в убийстве журналиста.



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