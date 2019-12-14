«Тишина» и обмен пленными – главные темы ближайшего заседания в Минске

В среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) должны быть уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер».



«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», - сказал министр.



Он отметил, что 18 декабря стороны должны сверить списки удерживаемых лиц.



Кроме этого, глава МИД выразил надежду на то, что в этот же день в Минске «группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации».



Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.