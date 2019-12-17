СМИ узнали, что Ахметов продолжает контролировать туристический бизнес в Крыму в обход санкций

Миллиардер Ринат Ахметов в обход санкций США и Евросоюза продолжает контролировать туристический бизнес в аннексированном Крыму, речь идет о резиденции «Новый Кучук-Кой», санатории «Ай-Даниль» и детском лагере «Берег». Об этом говорится в расследовании телеканала «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».



Санаторий «Ай-Даниль», который после введения санкций зарегистрировали в российском реестре через лондонскую компанию, контролирует бывший менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ахметову. Санаторий регулярно заключает госконтракты с российскими компаниями, которые находятся под санкциями, в частности, с «дочками» «Транснефти».



Резиденция «Новый Кучук-Кой» после аннексии сменила владельца на ООО «Старвиста Крым». Компания через несколько кипрских офшоров принадлежит Ахметову. Против нее уже успели завести дело на полуострове из-за строительства дома и бассейна на охраняемых территориях.



Лагерь «Берег» (второй по размеру после «Артека») также контролируется Ахметовым через несколько кипрских компаний и одну украинскую. Лагерь и сейчас заключает контракты с подконтрольными России структурами. По данным журналистов, «Берег» заключил пять контрактов на общую сумму в 1,8 миллиона долларов.



Вместе с тем в холдинге Ахметова СКМ уверяют, что бизнесмен не владеет этими туристическими объектами, поскольку они «национализированы» Россией. Однако «Настоящее время» указывает, что информация в документах это не подтверждает. Кроме того, в «Береге» журналистам заявили, что Ахметов не терял контроль над лагерем и после аннексии российские власти не забрали его под свое управление.