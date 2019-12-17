СМИ: Суд признал неконституционным закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.



«Такое решение было принято. Это правда», — сказал он. По словам собеседника агентсва, решение было принято 16 декабря.



Издание theБабель со ссылкой на свой источник в КС уточняет, что суд признал, что предложенные законом изменения в Конституцию не соответствуют статье 157 (Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности).