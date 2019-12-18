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23 правоохранителя пострадали во время вчерашних столкновений под Радой

18 декабря 2019, 16:09

23 правоохранителя пострадали во время вчерашних столкновений под Радой

Во время вчерашней акции протеста у здания Верховной рады в Киеве, которая переросла в столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пострадали 23 правоохранителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

«За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранители — 17 полицейских и шесть гвардейцев», — сказал Яровой.

Он уточнил, что 17 правоохранителей (пять гвардейцев и 12 полицейских) были доставлены в больницы, один из них — офицер Национальной гвардии Украины — находится в тяжелом состоянии. Яровой добавил, что за медицинской помощью также обратились 11 граждан, в числе которых один журналист.

Ранее в МВД сообщали, что всего в ходе столкновений пострадали 17 полицейских, были задержаны 26 протестующих. По факту произошедшего были заведены уголовные дела по статье 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). 

Под Верховной Радой Украины продолжается митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Акцию протеста организовали ряд партий, среди которых «Батькивщина», «Свобода», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». 

Вчера, 17 декабря, около полудня произошло столкновение протестующих с полицией. Позже столкновения продолжились

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