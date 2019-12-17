Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между полицией и участниками акции против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. Трансляцию вел телеканал «НАШ».



Полицейские демонтировали военные палатки, которые на проезжей части установили протестующие . В ответ участники акции начали кидать камни, файеры и другие предметы. Начались столкновения, которые привели к задержанию нескольких участников акции.



Было видно, что среди участников столкновений много людей в одежде с символикой «Национального корпуса» и «Национальных дружин».



Также в трансляции было видно, как одного из протестующих в куртке организации «Национальные дружины» на носилках забрала машина скорой помощи.



В полиции Киева сообщили, что в результате столкновений пострадали двое полицейских. «Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. <...> В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.





Предыдущее столкновение протестующих с полицией произошло около полудня.

Утром, 17 декабря 2019 года под Верховной Радой Украины начался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.



Митинг организовали ряд партий, среди которых «Батькивщина», «Свобода», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.