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У Зеленского допустили еще один контакт с Путиным для обмена пленными

19 декабря 2019, 09:58

У Зеленского допустили еще один контакт с Путиным для обмена пленными

Ирина Верещук, народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что для обмена пленными возможен еще один контакт украинского президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Наш».

«Мы знаем, что несколько месяцев назад телефонный звонок напрямую к Владимиру Путину помог решить ситуацию по существу. Я думаю, что президент Зеленский использует все возможные инструменты, которые есть в его наличии, в его диспозиции, чтобы действительно освободить украинцев и вернуть их к Новому году домой. Если поможет звонок - давайте будем звонить, если поможет еще одна встреча, давайте будем встречаться, чтобы вернуть наших людей домой», - сказала она.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. 

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