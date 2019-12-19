У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»

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Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина в Москве журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк спросил: «Когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганской и Донецкой областях?».



В ответ Путин заявил, что во время переговоров в Минске в феврале 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко «настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи двух этих непризнанных республик». «А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. <...> Но мы все-таки их уговорили, и они поставили там свои подписи». Президент РФ считает, что «таким образом Украина сама признала, что такая власть существует».



Еще одним фактом наличия «органов власти» на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Путин назвал проведение там «выборов». «Люди пришли и проголосовали. Это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти». При этом Путин не сказал, что Россия официально не признавала эти «выборы».







Также Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.



Перед началом пресс-конференции Путина Цимбалюк поспорил с сотрудниками телеканалов «ДНР».