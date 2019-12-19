Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что его насторожило заявление президент Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.



«Не ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, то ситуация зайдет в полный тупик», — сказал он во время большой пресс-конференции в Москве.



Путин считает важным прямой диалог украинской власти с Донбассом, которого, по его мнению, нет.



Также он считает важным закон об «особом статусе» Донбасса. Комментируя законопроект Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, Путин сказал: «Это взамен Минских соглашений и закона об особом статусе Донбасса? Можно себе такое представить? Можно. Но в Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то это должно быть согласовано с этими регионами».



По словам российского лидера, встреча в «нормандском формате» в апреле станет актуальной, если будут позитивные изменения, и они есть.



Также президент РФ счел некорректным давать характеристику Зеленскому, как и другим коллегам-лидерам.

