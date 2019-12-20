МИД раскрыл суть включения «формулы Штайнмайера» в закон об «особом статусе»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар пояснил, что означает инкорпорация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.



Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Боднар напомнил, что «формула Штайнмайера» — это механизм введения в действие закона об особенностях местного самоуправления (особого статуса) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после местных выборов. Замглавы МИД отметил, что речь идет о внесении изменений в сам закон об «особом статусе» ОРДЛО, действие которого на год Рада продолжила 12 декабря.



«Это должно быть прописано в самом законе [об особом статусе ОРДЛО]. То есть должен быть отдельный закон об изменениях к существующему закону, как прописывается формулировка о том, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов. Изменение закона — это и есть путь к воплощению [«формулы Штайнмайера»] в украинском законодательстве», — пояснил Боднар.



Замглавы МИД отметил, что это будет еще детально обсуждаться. «И вы, как народные депутаты, будете причастны к отработке [закона]», — добавил он.

Инкорпорация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство является условием лидеров «нормандской четверки», которое было закреплено в коммюнике по итогам саммита в Париже 9 декабря.