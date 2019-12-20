«Интерфакс»: РФ может согласиться выплатить «Нафтогазу» $3 миллиарда за Стокгольмский арбитраж

В рамках договоренностей между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, российская сторона может согласиться выплатить 3 миллиарда долларов задолженности «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах.



Собеседник агентства отметил, что продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске.



Такую выплату стороны могут предусмотреть в рамках так называемых пакетных соглашений, которые кроме, непосредственно вопроса транзита газа, включают вопросы восстановления прямых поставок российского газа в Украину и вопросы задолженности «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража, а также по решению Антимонопольного комитета Украины.

Вчера вечером в Берлине Украина и Россия достигли предварительного соглашения по транзиту газа. Его подробности пока не раскрываются.