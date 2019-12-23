Пристайко о мониторинге ОБСЕ на Донбассе: Проблема не в мандате

Проблема работы на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается не в ее мандате, а в его реализации и недостатке людей. Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.



«Они имеют право наблюдать 24/7. Здесь наша позиция отличается от российской: они утверждают, что такая возможность у наблюдателей уже есть; мы говорим, что это записано, но реальность — иная... Это не проблема мандата, а проблема его реализации и ограничений, которые накладывают национальные делегации», — сказал Пристайко.



По его словам, один из вариантов уменьшения рисков — это не позволять наблюдателям ездить ночью заминированными дорогами.



Он напомнил, что страны ОБСЕ, которые предоставляют персонал, стараются не рисковать жизнью своих людей учитывая гибель американского врача и ранения еще нескольких сотрудников миссии. Именно из-за этого наблюдатели не ездят ночью опасными, заминированными дорогами. Вариантом решения этой проблемы может стать обустройство постоянных пунктов, где группы наблюдателей могут укрыться в ночное время, или техническое усиление миссии. Это обсуждалось на саммите в Париже 9 декабря.



По данным Пристайко, в ОБСЕ отмечается дефицит кадров.



«Если я не ошибаюсь, там около 70 вакантных должностей. Нам бы заполнить имеющиеся позиции», — добавил он.