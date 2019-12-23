Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пристайко о мониторинге ОБСЕ на Донбассе: Проблема не в мандате

23 декабря 2019, 08:31

Пристайко о мониторинге ОБСЕ на Донбассе: Проблема не в мандате

Проблема работы на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается не в ее мандате, а в его реализации и недостатке людей. Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Они имеют право наблюдать 24/7. Здесь наша позиция отличается от российской: они утверждают, что такая возможность у наблюдателей уже есть; мы говорим, что это записано, но реальность — иная... Это не проблема мандата, а проблема его реализации и ограничений, которые накладывают национальные делегации», — сказал Пристайко.

По его словам, один из вариантов уменьшения рисков — это не позволять наблюдателям ездить ночью заминированными дорогами.

Он напомнил, что страны ОБСЕ, которые предоставляют персонал, стараются не рисковать жизнью своих людей учитывая гибель американского врача и ранения еще нескольких сотрудников миссии. Именно из-за этого наблюдатели не ездят ночью опасными, заминированными дорогами. Вариантом решения этой проблемы может стать обустройство постоянных пунктов, где группы наблюдателей могут укрыться в ночное время, или техническое усиление миссии. Это обсуждалось на саммите в Париже 9 декабря.

По данным Пристайко, в ОБСЕ отмечается дефицит кадров.

«Если я не ошибаюсь, там около 70 вакантных должностей. Нам бы заполнить имеющиеся позиции», — добавил он.

ТЕГИ

Люди
Вадим Пристайко
Организации
ОБСЕ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
20:49
СМИ: Офицер ФСБ за взятку получил документы в Украине. Еще он помогал руководству «ДНР»
11:22
«Выкинули, как шваль». Российский репортер возмущен запретом «Л-ДНР» посещать передовую
09:02
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
11:44
Экс-переговорщик по Донбассу: Боевики скрывают почти треть пленных из-за пыток
22:17
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:15
В «ЛНР» убедились, что автомобили скорой помощи проедут по мосту в Станице Луганской
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
23:43
Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
все новости
10:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
10:00
Пристайко допускает «доработку» списков для обмена пленными
09:59
Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения
09:28
В Луганской области установят новую телевышку
08:50
Путин сегодня собирается открыть жд-сообщение по Керченскому мосту
08:44
Выборы в трех ОТГ на Донбассе прошли без нарушений
08:31
Пристайко о мониторинге ОБСЕ на Донбассе: Проблема не в мандате
08:05
Порошенко призвал ввести санкции против прямых поставок российского газа в Украину
07:37
Четверо пациентов психоневрологического интерната погибли во время пожара на Луганщине
21:25
Донбасс. Итоги недели 16 – 22 декабря
20:49
СМИ: Офицер ФСБ за взятку получил документы в Украине. Еще он помогал руководству «ДНР»
19:11
Россия пообещала повлиять на «Л-ДНР» для выполнения заданий «нормандской четверки»
18:24
На Донбассе в воскресенье погиб один военнослужащий, еще один ранен
17:44
У КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина
17:04
Глава МИД РФ оценил договороспособность украинских переговорщиков
все новости
ВИДЕО
Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения
23 декабря, 09:59
Как на Луганщине после децентрализации появилась амбулатория за 13 млн гривен ►
22 декабря, 12:34
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
22 декабря, 09:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция