Штаб ООС насчитал 12 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки, 25 декабря, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, обстрелы велись по украинским позициям в районе Красногоровки, Невельского, Старогнатовки, Васильевки, Крымского, Луганского и Новолуганского.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе. Из стрелкового оружия огонь был открыт по позициям украинских защитников недалеко от Невельского.

На заседании Трехсторонней контактной группы 18 декабря стороны заявили о приверженности режиму прекращения огня.