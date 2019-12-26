Украина и Россия начали переговоры в Вене о заключении контракта на транзит газа

Переговоры украинской и российской сторон о подписании контрактов на транзит газа через территорию Украины в Европу начались в Вене. Об этом сообщил представитель «Газпрома», передает «Интерфакс-Украина».



Предполагается, что стороны формально закрепят договоренности, которые согласовали в минувшую пятницу.



Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко прогнозировал, что 26 декабря стороны встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Он выразил надежду, что процесс завершится 27 декабря.



Министр энергетики России Александр Новак говорил, что рассчитывает на финализацию договоренностей по транзиту газа в эти выходные.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа с 1 января 2020 года, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.