Украина и Россия раскрыли содержание контракта на транзит газа в Европу

«Газпром» и «Нафтогаз» планируют до конца года подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 миллиардов кубов на 2020 год, по 40 миллиардов на 2021-2024 годы при условии конкурентного тарифа. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».



Эти данные подтвердил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве. Глава Минэнерго также отметил, что этот пятилетний договор будет предусматривать возможность пролонгации еще на 10 лет.



Соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату российской стороной «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что эти деньги украинская сторона получит до конца года.



Кроме того «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины, отметил Миллер.



«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — соглашение на бронирование мощностей. По словам Миллера, «Нафтогаз» выступит агентом «Газпрома» при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.



Витренко отметил, что все соглашения должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа был продолжен.



Сегодня в Вене готовится подписание межоператорского соглашения.

20 декабря украинская и российская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.