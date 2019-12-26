Прокурор просит суд освободить обвиняемых в теракте в Харькове: Россия включила в список на обмен

Прокурор Владимир Лымарь попросил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека, потому что Россия включила их в список на обмен. Об этом прокурор сказал во время заседания суда в Харькове, передает hromadske.



«Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены [Сергей] Башлыков, [Владимир] Дворников и [Виктор] Тетюцкий», — заявил он.



В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи.



В то же время сторона потерпевших выступает против обмена.



«Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов», — отметил адвокат потерпевших Олег Головков.



Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также высказался против обмена. «Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания», — подчеркнул он.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.



По информации СМИ, обмен между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» состоится 29 декабря. По данным «Интерфакса», в нем поучаствуют более 200 человек.



22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове прогремел взрыв. Это произошло во время формирования колонны активистов по случаю годовщины Революции Достоинства. В результате взрыва погибли участник митинга и правоохранитель. Пострадало одиннадцать человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице.



Прокуратура определила дело как теракт. Сотрудники службы безопасности Украины 26 февраля задержали трех подозреваемых. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обращении с оружием.



21 апреля 2017 года суд решил начать заново рассматривать дело о теракте в Харькове после изменения коллегии судей.