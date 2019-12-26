Обмен пленными может состояться на пункте пропуска под Горловкой

Обмен пленными между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» может состояться 29 декабря на КПВВ «Майорское» на линии соприкосновения под Горловкой. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в минской переговорной группе.



На то, что обмен состоится именно там также указывает сообщение «ДНР» о том, что подконтрольный боевикам пункт пропуска «Горловка» не будет работать в воскресенье, 29 декабря, «по техническим причинам».



Украинская сторона место и время обмена пока не подтверждает, но и не опровергает. Помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии «Новостям Донбасса» отметил, что если будет получен приказ командования Объединенных сил о закрытии КПВВ «Майорское» в воскресенье, то об этом сразу же объявят.



Дополняется...