Представители потерпевших по делу экс-беркутовцев требуют замены прокуроров

Родственники погибших героев Небесной сотни требуют от генерального прокурора Руслана Рябошапки и его зама Виктора Трепака вернуть исключенных прокуроров в процесс дела о расстрелах на Майдане. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.



Представители семей героев Небесной сотни обращаются в комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.



Вместе с тем они просят не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Также они требуют уволить главу этого департамента Виктора Мысяка.

28 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменять постановление суда первой инстанции о продлении мер пресечения экс-беркутовцам Сергею Тамтуре, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Олегу Янишевскому и Сергею Зинченко. Их освободили из-под стражи под личное обязательство.



29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами. В списке на обмен оказались и пятеро упомянутых экс-бойцов спецподразделения «Беркут».