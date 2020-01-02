Женщина поехала в Горловку проведать мать и уже полтора года - в плену «ДНР»

Среди тех, кто остался в плену группировки «ДНР», один год и шесть месяцев в Донецком СИЗО находится Елена Пех. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник. Информацию подтвердила дочь заложницы Изабелла Пех.



«Моя мама — Пех Елена Васильевна, 17 марта 1971 года рождения. До военного конфликта на Донбассе мама работала в Горловском художественном музее на должности старшего научного сотрудника научно-просветительного отдела, вела научную (занималась изучением коллекции музея, является автором ряда научных статей, вошедших в официальные печатные сборники) и просветительскую деятельность (занималась популяризацией творчества художников Донбасса, являлась куратором многочисленных выставок как персональных, так и коллективных). Мама проживала в Горловке Донецкой области… Мама уехала в очередной раз в Горловку присмотреть за больной бабушкой, которая осталась на оккупированной территории. Мама должна была вернуться 20 августа 2018 года», - рассказала дочь заложницы.



Связь с женщиной пропала 9 августа. Изабелле Пех позвонил неизвестный мужчина 16 августа и сообщил, что ее мать арестована.



Дочь заложница рассказала, что собирала информацию о местонахождении матери «по крупицам».

«Но часть из людей либо боялись со мной уже разговаривать и связываться, либо просто не поднимали трубку. Я осталась совсем одна, без достаточной информации и не знала вообще увижу ли ее живой», - рассказала девушка.

Сейчас ей известно, что Елена Пех содержалась в камере-одиночке на территории одной из военных частей Донецка.



«Два с половиной месяца ее держали на гауптвахте (с 9 августа по 25 октября 2018 года). А 26 октября она была переведена в СИЗО и там ей официально предъявили обвинения. В этом СИЗО она находится по сей день», - рассказала дочь заложницы.



Изначально женщину «подозревали» в шпионаже, но не смогли доказать это. Вместо «шпионажа» женщине с мая-2018 предъявили «подготовку преступления на территории ДНР» и «измену родине». Позднее и эту «статью» заменили. В итоге Елену Пех обвинили в «подстрекательстве лиц, совершивших шпионаж», то есть сотрудничестве с СБУ, вербовке боевиков и переправке их на территорию, подконтрольную украинской власти.



Изабелла Пех говорит, что имя ее мамы было подано в списки на обмен удерживаемыми лицами. Но пока Елена Пех не вернулась домой.

«У меня нет ответа на вопрос, почему она все еще там, так как в списках она есть, регистрацию прошла, документ подтверждения о ее местонахождении там был получен и по всем срокам обработки документации она успевала на обмен», - добавила дочь заложницы.