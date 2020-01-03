Гончарук рассказал о «горячей линии» по прекращеню работы игорных заведений

По сообщениям на правительственную горячую линию в период с 27 декабря 2019 года полиция пресекла деятельность 15 нелегальных игорных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.



Звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 — бесплатны. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию #5.



По словам премьера, у правительства конкретная цель — побороть нелегальные «черные» и «серые» рынки, которые вредят экономике Украины.

20 декабря правительство Украины приняло решение о полном прекращении деятельности игровых заведений, которые функционировали под видом лотерей.



В тот день работники Нацполиции по всей территории страны отчитались о закрытии более 5,3 тысяч таких заведений.