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ОБСЕ: Между Водяным и Пикузами — сотни мин

04 января 2020, 13:51

ОБСЕ: Между Водяным и Пикузами — сотни мин

СММ ОБСЕ зафиксировала наличие сотен мин вблизи населенных пунктов Пикузы и Водяное в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

30 декабря беспилотник СММ «увидел» примерно 360 противотанковых мин в полях подконтрольного боевикам села Пикузы. Некоторые мины зафиксированы впервые.

Еще 250 противотанковых мин патруль зафиксировал на окраине Водяного. По оценке наблюдателей, мины принадлежали Вооруженным силам Украины.

Примерно в 800 метрах от этих мин БПЛА вновь зафиксировал 6 противотанковых мин в поле, примерно в 150 м к северу от дороги, ведущей к Пикузам.

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