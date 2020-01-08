Украина ввела временный запрет для украинских авиакомпаний на полеты в Иран

Украина ввела временное ограничение на полеты в Иран. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.



«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено», — заявил он.



При этом премьер отметил, что Украина должна участвовать в расследовании причин падения самолета.



«Мы знаем, что иранская комиссия — специальный орган, существующий в этой стране, — начала расследование. Мы уже уведомили их о том, что украинские эксперты должны быть участниками этих процессов и предварительно мы не видим никаких преград для этого», — сказал он.



По словам Гончарука, Украина готова доставить родственников погибших в Иран, а также направить экспертов, которые уже готовы приступить к работе.

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился сегодня утром в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Все люди, которые находились на борту лайнера, погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Эту же версию озвучило посольство Украины в Иране.



МАУ отменила все рейсы в Тегеран. В авиакомпании отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.



Ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз, проведенные Тегераном и катастрофы украинского Boeing.



Так, Vietnam Airlines внес коррективы в ряд своих маршрутов. Изменения коснулись рейсов, связывающих республику с городами Европы. Корректировка маршрутов была произведена таким образом, чтобы совершающие на европейском направлении полеты лайнеры авиакомпании не заходили в потенциально опасное воздушное пространство Ирана и Ирака.



Приостановили полеты в этом районе Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Росавиация, Lufthansa и Air France.