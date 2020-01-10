NYT: Возможный ракетный удар по самолету МАУ попал на видео в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в Twitter видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Издание The New York Times сообщило, что видео снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Как пишет газета, именно в этом районе украинский самолет перестал выходить на связь. То, что видео снято в этом месте также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.



Судя по видео, когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, но пассажирский лайнер продолжал лететь еще несколько минут. Затем, как следует из других видеозаписей, на которые ссылается NYT, самолет повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно. По данным американских СМИ, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был ошибочно сбит иранскими военными.



Украинская сторона рассматривает 7 версий причин авиакатастрофы. Одна из —них поражение самолета зенитной ракетой российского производства.



Иран заявил, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Позже возгорание лайнера было указано в предварительном отчете о расследовании причин трагедии, которое проводит Тегеран.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.