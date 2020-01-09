СНБО: Рассматривается 7 версий крушения самолета МАУ в Иране. Три — засекречены

Украинские специалисты рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом «Радио Свобода» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Версий мы имеем семь — четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрыты. Окончательное решение мы сможем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать», — сказал он.



По словам секретаря СНБО, в украинскую группу вошли лучшие эксперты, «которые есть в нашей стране, они занимались вопросами относительно "Бука", сбитого на территории Донецкой области».



В своем Facebook Данилов озвучил 4 версии, которые изучались на заседании при участии представителей компетентных органов Ирана:



— поражение самолета зенитной ракетой, в частности ЗРК «Тор»;



— столкновение с БПЛА или другим летающим объектом;



— разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;



— взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.