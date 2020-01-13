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«Президент» Абхазии ушел в отставку. Ситуацию ездил решать Сурков

13 января 2020, 11:00

«Президент» Абхазии ушел в отставку. Ситуацию ездил решать Сурков

Так называемый президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье принял решение сложить свои полномочия. Хаджимба подписал соответствующее заявление, передает «Интерфакс».

Сторонники оппозиции, которая, как и фактическая власть региона, является пророссийской, восприняли новость аплодисментами и стали поздравлять друг друга с победой.

На выходных в регион прибыл помощник президента России Владислав Сурков. 12-13 января он встретился в Сухуми с лидерами оппозиции, среди которых бывший командир одного из батальонов группировки «ДНР» Ахра Авидзба. Об этом сообщает близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

В воскресенье Сурков поговорил по телефону с Хаджимбой. По словам Чеснакова, встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию. «Практического смысла во встрече с ним не было. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку», — добавил он.

Помощник президента России удовлетворен урегулированием политического кризиса в Абхазии и возвращается в Москву, отметил политолог.

По данным Telegram-канала WarGonzo, Сурков с пониманием отнесся к протестам в Абхазии, но предупредил оппозицию о том, что Россия выступает против «цветных революций» как метода прихода к власти.

10 января Кассационная коллегия «Верховного суда» самопровозглашенной республики Абхазия признала недействительными итоги выборов «президента», которые состоялись в прошлом году. Этому предшествовала массовая акция протеста в Сухуми, во время которой собравшиеся захватили здание «администрации президента».

После войны в 2008 году Россия признала «независимость» сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы. Кроме РФ, решение Сухуми и Цхинвали о независимости признали также Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.

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Владислав Сурков

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