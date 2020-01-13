Украина намерена вернуться в ПАСЕ в 2020 году

Украинская делегация планирует возобновить участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году. Об этом передают «Українськi Новини».



Соответствующий проект постановления № 2718 от 11 января внесла глава делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.



Документ предусматривает утверждение Радой заявления об участии делегации в работе ПАСЕ в 2020 году.



В заявлении отмечается, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.



Участвуя в сессиях ПАСЕ, Украина намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложной информации о ситуации в Украине.



Украина официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.



Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27 — 31 января в Страсбурге (Франция).