«Шахтер» запустит собственный телеканал

Футбольный клуб «Шахтер» планирует запуск собственного телеканала в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Tribuna.com.



Для этого «Шахтер» уже обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии. Член Нацсовета Олег Черныш отметил, что документы пока обрабатываются.



«Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с "Шахтером" и холдингом "Медиа Группа Украина". Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение», — добавил он.



Как правило, процесс проверки документов Нацсовета длится около месяца, если у регулятора нет замечаний.



В «Шахтере» не стали отрицать информацию о запуске телеканала, но и дополнительными сведениями не поделились с изданием.