СМИ узнали, на каких именно участках разведения на Донбассе настаивают стороны

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только один. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.



Украинская сторона настаивает на разведении войск в четырех участках: в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».



В свою очередь, представители России настаивают на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».



В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у КПВВ «Гнутово», сказал второй источник издания в ТКГ.



Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января.

Ранее о том, что на заседании ТКГ всего было предложено 9 вариантов для разведения сообщили в группировке «ДНР», чьи представители участвуют в работе подгрупп по квоте российской стороны. Как утверждается, по три участка предложили Украина, «ДНР» и «ЛНР».



Украинская сторона официально сообщала, что предложила свои варианты для разведения на трех участках. Их названия пока не озвучивались.



Разведение на трех новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта.