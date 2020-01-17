Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию

Футбольный клуб первой лиги «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области уволил игрока Игоря Сикорского после его поездки в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Футболист у себя в Instagram выкладывал фотографии поездки в Россию. «Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь», — говорится в сообщении клуба.



В «Агробизнесе» пояснили, что в одностороннем порядке разрывают контракт с Сикорским.



Там добавили, что «не могут стоять в стороне, когда в Украине продолжается война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых».