На Донбассе погиб украинский военный, еще 10 ранены в результате обстрелов

В минувшие сутки, 18 января, в результате обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка, Орехово.



С начала суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.









