Боевики 11 раз открывали огонь вчера на Донбассе, погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, что огонь по позициям украинских военных открывался в районе Песок, Орехово, Новоалександровки, Новотошковского.



Как сообщается, с начала текущих суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции военных у Травневого и Луганского. Потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе ООС.