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Боевики 11 раз открывали огонь вчера на Донбассе, погиб украинский военный

20 января 2020, 07:35

Боевики 11 раз открывали огонь вчера на Донбассе, погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

По информации штаба, что огонь по позициям украинских военных открывался в районе Песок, Орехово, Новоалександровки, Новотошковского.

Как сообщается, с начала текущих суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции военных у Травневого и Луганского. Потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе ООС.

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