В Кремле заявили, что Зеленский запрашивал встречу с Путиным

Офис президента Украины запрашивал у Кремля встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках Международного форума памяти Холокоста в Израиле. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.



Ушаков не исключил встречу Путина с Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом. По его словам, «запросы [на встречи с Путиным] поступали, в том числе от президента Зеленского». На просьбу пояснить, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил:



«Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными», — сказал он.



Как отметил помощник президента РФ, у Путина будет мало времени для двусторонних переговоров, поэтому возможны только короткие встречи.



«Время [у Путина в Израиле] крайне ограничено, все сжато до предела, мы просто надеемся на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах», — пояснил он.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что если Владимир Зеленский и будет общаться с Владимиром Путиным во время визита в Израиль, то речь пойдет об освобождении удерживаемых лиц.



23 — 24 января в Израиле пройдет пятый Международный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Форум посетит российский лидер Владимир Путин, который прибудет в Израиль 23 января с однодневным визитом.