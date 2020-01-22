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Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле

22 января 2020, 20:36

Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле

Президент Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами.

«Про вероятность этой встречи [с Путиным] — может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это», — сказал Зеленский журналистам в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».

Также перед отбытием в Цюрих и далее — в Израиль он сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

23 — 24 января в Израиле пройдет пятый Международный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Форум, в частности, посетят Зеленский и Путин.

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