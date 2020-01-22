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Nothing is imposible и украинское чудо. Главное из выступления Зеленского в Давосе

22 января 2020, 19:14

Nothing is imposible и украинское чудо. Главное из выступления Зеленского в Давосе

21 января на швейцарском горном курорте Давос начался 50-й Всемирный экономический форум. На одной из влиятельнейших трибун для дискуссий сегодня выступил и украинский лидер. В своем послании Владимир Зеленский рассказал про угрозы безопасности, «амбициозные планы»; призвал «всех» инвестировать в Украину, а Евросоюз — обеспечить членство в своих рядах.

«НД» приводят выдержки из выступления Зеленского.

Про мировые угрозы

● Торговые войны, перераспределение территорий, рост военных бюджетов, сепаратизм, выход государств из международных соглашений. Это подрывает веру человечества.

● Мы рискуем, что будущие поколения страдая от изменений климата и перманентных конфликтов, бедности и ограниченного доступа к еде будут упрекать каждого мирового лидера за то, что те имели шансы договориться, но так и не воспользовались ими.

Про войну на Донбассе, Крым и членство в ЕС

● Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял дома — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности»? Этого мало.

● Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз. Это сложные вещи, хотя мне кажется — простые решения.

● Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в ЕС. Какое отношение будет к Украину: как к сильному игроку.

● Я рад, что наша команда поработала в «нормандском формате» спустя три года после его блокировки... Хорошо, что мы начали говорить в этом формате и с Российской Федерацией. У нас произошел обмен, мы вернули с оккупированной территории 76  украинцев. Мы не смогли пока полностью прекратить огонь и терять украинцев, но я не случайно говорю «пока что». Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я вижу большой свет впереди. Если все стороны захотят остановить войну, она остановится завтра.

Про экономику и преференции инвесторам

● Какой, по вашему мнению, является задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой на континенте? Стать лидером Восточной и Центральной Европы... Nothing is imposible... За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступили.

● У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпанный аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс — невероятно креативные и очень талантливые люди, входящие в топ-50 по рейтингу Human Capital Indeх.

● Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины. Прагматичному и окаменелому миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса нуждается в чуде. Украина — именно то место, где случаются чудеса.

Так, по словам Зеленского, Киев обеспечит пятилетние «налоговые каникулы» инвесторам, которые приведут на украинский рынок приватизации более 10 млн долларов и особые условия тем, кто инвестирует более 100 млн долларов. На сегодня к приватизации готовы 500 украинских предприятий, добавил он.

● Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством — государство будет вас защищать. У вас будет свой менеджер, который разговаривает на пяти языках. И 24/7 он будет с вами работать — любой вопрос, любая проблема — контакт с этим менеджером и у вас не будет проблем.

Завтра, 23 января, Зеленский направится в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста и встречами с израильскими властями и представителями деловых кругов. Среди спикеров украинский лидер не заявлен, но возможно, что «на полях» форума у него состоится короткая беседа с российским коллегой Владимиром Путиным, который также посетит мероприятие. В Кремле заявляли, что от Офиса Зеленского поступал запрос на проведение полноценных двусторонних переговоров, однако из-за загруженности графика президента РФ возможны только быстрые встречи «на ногах». Как отметили в Офисе президента, если Зеленский и будет общаться с Путиным на форуме, то речь пойдет об освобождении удерживаемых лиц.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Давос

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