Песков рассказал об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский уже установили рабочий и эффективный контакт, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».



Он подчеркнул, что контакт между ними не является «ничем сенсационным». «Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», — добавил представитель Кремля.



Также Песков отметил, что обсуждалась встреча Путина и Зеленского на форуме памяти жертв Холокоста, но на полях многостороннего мероприятия «отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно».

Диалог между лидерами Украины и России возобновился после избрания президентом Владимира Зеленского. После обмена удерживаемыми, разведения на Донбассе сил и средств на пилотных участках и возвращения захваченных украинских кораблей, в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». До этого Зеленский и Путин несколько раз разговаривали по телефону.