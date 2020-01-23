Зеленский: Для решения конфликта с Россией нужен диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт с Россией можно завершить с помощью диалога с российским президентом Владимиром Путиным.



«У нас появился диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как по-другому? По-другому мы ничего не закончим и никого не вернем», — заявил Зеленский в интервью израильскому «9 каналу».



На вопрос, есть ли будущее у Минских соглашений и можно ли их воспринимать, как план действий, Зеленский ответил: «В Минских соглашениях есть настоящее. И в этом настоящем — Украина с теми проблемами, которые у нас возникли. С той войной на Донбассе, которую не мы начали и не мы принесли на нашу землю».



На уточняющий вопрос, к кому у Украины претензии из-за буксующего мирного процесса президент ответил: «Претензии к той стороне — к стороне боевиков, которых поддерживает Россия».



По словам Зеленского, он ощущает, что решение конфликта нужно не только Украине. «Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».



Украинский лидер подчеркнул, что не видит решение конфликта без восстановления территориальной целостности — возращения отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.



«Это прецедент серьезный для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, тоя уверен, что это непоследняя история», — резюмировал Зеленский.

23 января в Израиле начнется пятый Международный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. В частности, мероприятие посетят Зеленский и Путин. Украинский президент рассчитывает провести встречу с президентом России, чтобы обсудить дальнейший обмен удерживаемыми лицами.