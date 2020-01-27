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Зеленский не ответил российскому каналу, поедет ли 9 мая в Москву

27 января 2020, 10:07

Зеленский не ответил российскому каналу, поедет ли 9 мая в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил, поедет ли в Москву на парад ко Дню победы 9 мая. Такой вопрос украинскому лидеру задала корреспондентка российского телеканала «Россия 1» во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Сюжет был показан в программе «Вести недели» в воскресенье.

В Кремле сообщали, что пригласят Владимира Зеленского на торжества по случаю 75-летия победы. Участие в мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры Беларуси, Болгарии, Армении, Казахстана, Сербии, Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы.

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