ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков, обменянных в сентябре

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, задержанных с применением силы в ноябре 2018 года, а позже переданных Украине в рамках обмена. Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинских военных Николай Полозов.



«Сегодня следователь следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков», — написал он в Facebook.



На данный момент Полозову не известны мотивы принятого процессуального решения.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.



В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли.