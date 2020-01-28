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Украинские комплексы по глушению телесигнала будут лучше американских, заявил глава ЛугОГА

28 января 2020, 16:31

Украинские комплексы по глушению телесигнала будут лучше американских, заявил глава ЛугОГА

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что на востоке Украины вскоре могут заработать мобильные комплексы по глушению сигнала сепаратистских телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».

«Мы движемся в том направлении, чтобы обеспечить современной техникой как наших военных, так и соответствующие правоохранительные органы для того, чтобы давать мощный отпор в информационной войне», — сказал Гайдай.

По его словам, детали проекта являются военной тайной. «Но могу сказать, что разработки, которые мы хотим воплотить в жизнь, гораздо лучше, чем израильские и американские аналоги», — подчеркнул глава ЛугОГА.

Ранее Гайдай призвал Совет национальной безопасности и обороны Украины обеспечить Луганскую область мобильными комплексами подавления сигнала российских и сепаратистских СМИ.

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